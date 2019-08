Homem morre ao tentar assaltar agente penitenciário em Praça de Manaus

Um dos suspeitos de assaltar o agente penitenciário também foi atingido pelos disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Uma tentativa de assalto e troca de tiros na Praça do Congresso, no Centro de Manaus terminou com a vítima ferida e o assaltante morto na noite desta segunda-feira (15). A vítima é agente penitenciário de Minas Gerais que estava na cidade integrando o Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) desde o último massacre no sistema penitenciário do Amazonas.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima, identificada como Thiago Augusto Castilho, de 30 anos, que é natural de Minas Gerais, estava na praça acompanhado de uma outra pessoa, momento em que os assaltantes os surpreenderam e anunciaram o assalto.

Ainda conforme a polícia, houve reação por parte do agente penitenciário e tiros foram disparados. Thiago foi atingido com tiros, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

Um dos suspeitos de assaltar o agente penitenciário também foi atingido pelos disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Um segundo suspeito de participar do assalto foi detido pela polícia e deve ser levado para delegacia para averiguação.

O corpo do suspeito de assalto, ainda não identificado, foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

