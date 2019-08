Polícia prende 12 membros da FDN envolvidos em ataques a rivais

Com os suspeitos foram apreendidas diversas armas | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Entre as noites de sexta-feira (12) e segunda-feira (15), a Polícia Militar prendeu 12 homens suspeitos de integrar uma organização criminosa por trás de homicídios contra traficantes rivais registrados em Manaus ao longo do final de semana.

As prisões ocorreram em flagrante nos bairros Cidade Nova, zona norte, e Betânia, zona sul. Sete armas de fogo foram apreendidas em posse dos infratores.

Os dois grupos de presos integram a facção criminosa Família do Norte (FDN) e foram pegos pela polícia em carros enquanto fugiam dos locais onde atacaram rivais.

Na noite de ontem, policiais do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul) e da Força Tática prenderam na rua Barão, próximo à avenida Tefé, na Betânia, sete homens após uma tentativa de homicídio registrada no Residencial do Cajual, no Morro da Liberdade.

Após saída da cena do crime, o grupo foi monitorado e perseguido. Além dos criminosos, foram capturadas uma espingarda calibre 12 e três pistolas, além de munições.

Os presos são Israel Paixão Mota Alfaia, 38 anos; Ethison Khalil Silva De Oliveira, 20 anos; Rafael Pereira Vieira, 23 anos; Vinicius Eduardo Souza da Silva, 20 anos; Mario Ferreira da Silva, 31 anos; Antenor Ribamar de Oliveira Coimbra, 49 anos; e Patrick Sales de Vasconcelos, 20 anos. A polícia está à procura de outros cinco envolvidos na ação, que conseguiram fugir.

Dos presos, Patrick, Israel e Rafael já tinham passagem policial por roubo, segundo levantamento preliminar feito pela PM. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP), na Cachoerinha, zona sul.

‘Bonde’ preso na zona norte

Na Cidade Nova, policiais militares da 15ª CICOM prenderam, na noite de sexta-feira (12), cinco homens após um ataque em uma ocupação irregular conhecida como Cemitério dos Índios. Os presos foram Alexandre Messias Cardoso de Souza, Anderson Pereira de Souza, Fábio da Silva Lira, Jefferson do Nascimento Vieira e Keverson Pereira da Costa. Com os infratores, três revólveres calibre 38 foram apreendidos. O caso foi registrado no 6° DIP, na Cidade Nova.

*Com informações da assessoria

