Agente federal baleado durante assalto segue internado no 28 de Agosto

Manaus - O agente penitenciário federal Tiago Augusto Castilho, de 30 anos, baleado, na noite de segunda-feira (15), após reagir a um assalto, continua internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi atingido com um tiro no tórax.

Segundo informações do boletim médico, Tiago Augusto teve o fígado perfurado por disparo de arma de fogo. A vítima passou por procedimentos cirúrgicos e segue internada sem risco de morte. O agente penitenciário federal é do Estado de Minas Gerais e participa da segurança nos presídios de Manaus.

O crime

O crime ocorreu na Praça Antônio Bittencourt, conhecida popularmente como "Praça do Congresso", localizada entre as ruas Ramos Ferreira e Monsenhor Coutinho, no bairro Centro, na Zona Sul da capital.

Um dos suspeitos foi morto | Foto: Josemar Antunes

De acordo com as informações tenente Fernando Gama, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 21h. O agente penitenciário federal passeava na companhia de uma mulher quando um homem armado se aproximou e anunciou o assalto.

"O suspeito tentou puxar a bolsa da mulher. Na ocasião, o agente penitenciário federal reagiu e baleou o suspeito, que também revidou acertando um tiro na vítima. A mulher não ficou ferida. Mesmo caído no chão, o agente ainda efetuou mais um disparo contra o suspeito. Um homem que estaria também participando da ação criminosa foi preso", explicou.

O suspeito foi identificado pela polícia como Andrey Felipe de Souza Lima, de 29 anos. Ele foi atingido com cinco tiros, sendo dois na perna esquerda, um na perna direita, um no tórax e outro no ombro que transfixou nas costas.

O crime aconteceu na Praça Antônio Bittencourt, conhecida popularmente como "Praça do Congresso" | Foto: Josemar Antunes

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e constatou a morte. Após os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O outro suspeito, identificado como Vando Emerson Garcia de Souza, 29 anos, foi detido pelos policiais militares. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada. A arma de fogo, uma pistola ponto 40 do agente penitenciário, foi recuperada.

A ocorrência foi registrada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

