Trio suspeito de roubar ônibus da linha 102 apanha e acaba preso

Manaus - Policiais militares prenderam em flagrante, no início da tarde desta terça-feira (16), Anderson de Assis, de 19 anos, Vanderlei Rosa de Melo Jr, de 18 anos, e Marcelo fragoso cordeiro, de 26 anos, por suspeita de assaltarem a linha de ônibus 102 na rua Kako Caminha, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus, nas proximidades de um posto de combustível.

De acordo com informações do tenente Marcus Vinicius, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio foi capturado pela população ao descer do coletivo. Na ocasião, um deles apanhou e dois foram presos pela polícia, antes de serem agredidos pela fúria dos moradores.

Com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares roubados. As vítimas e o trio preso foram conduzidas para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Oeste, para os procedimentos cabíveis.

