Vídeo: Em Manaus, policiais ajudam em parto de gêmeos

Manaus- Na noite desta segunda-feira (15) duas policiais militares ajudaram a realizar um parto

de gêmeos na comunidade mundo novo, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

As policiais foram acionadas quando estavam em patrulhamento de rotina. A boa notícia é que os gêmeos nasceram saudáveis, a mãe e os dois bebês passam bem.

Não é a primeira vez que policiais da cidade de Manaus atendem ocorrências como esta. Em maio de 2019, uma mulher deu à luz em posto policial na rodovia AM- 010.

