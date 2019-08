No Amazonas, 'Zedequias' é executado em área de mata em Iranduba

Iranduba (AM) - Um homem conhecido como "Zedequias" foi executado na tarde desta terça-feira (16), em uma área de mata conhecida como bairro da Invasão, em Iranduba (município distante 24 quilômetros de Manaus). A vítima foi levada até o local e morta com vários tiros.

De acordo com a polícia, "Zedequias" é conhecido por fazer vários assaltos no município e a morte pode ter sido causada por um acerto de contas. Os policiais militares estiveram no local até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme a polícia, moradores ouviram os disparos, foram até o local, encontraram o corpo e acionaram a polícia. No local ninguém quis falar sobre a ocorrência por ser uma área vermelha e ter medo de represálias.

O corpo foi removido pelos funcionários do IML após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

