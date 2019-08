Criminoso chama por adolescente em porta de casa e o executa em Manaus

Manaus - Arlison Tarnautos Padilha, de 16 anos, foi morto com quatro tiros na manhã desta quarta-feira (17), próximo a um campo de futebol, localizado na rua Cajá, na invasão Coliseu, no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus. A polícia informou que o crime foi um acerto de contas.

De acordo com o tenente Eduardo Pinheiro, da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente não tinha passagem pela polícia. Entretanto, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

"Segundo os familiares, um suspeito chegou na porta da residência de Arlison e chamou pelo nome dele. Minutos depois eles encontraram o corpo do rapaz nas proximidades de um campo de futebol. Ele não tinha passagem pela polícia, mas tinha envolvimento com o tráfico de drogas", frisou o policial.

Já os moradores da localidade informaram à reportagem que desconhecem algum envolvimento de Arlison o tráfico de drogas.

"Ele era novato no bairro e morava com a família. Não sei informar se ele tinha envolvimento com o tráfico. Ele sempre estava em um campo de futebol do bairro com amigos", afirmou uma moradora.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o assassinato. O suspeito do crime ainda não foi identificado.

