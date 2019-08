Adolescentes agridem e queimam crianças com cigarro

Adolescentes queimando criança com cigarro em Itapuranga | Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Itapuranga, em Goiânia, apura vídeos que registram agressões a duas crianças, de 10 e 11 anos, em uma quadra de esportes do município. Nas filmagens, dois adolescentes, de 12 e 16 anos, pressionam a cabeça das vítimas em uma pia, dão chutes e as queimam com cigarro. O caso aconteceu no último sábado (13). Adolescentes afirmam que tudo não passou de "brincadeira".

Nas imagens, é possível observar o momento em que os adolescentes levam as crianças para o banheiro da quadra. No local, uma das vítimas tem a cabeça pressionada contra a pia, enquanto os agressores lhe fazem ameaças de morte. Após algum tempo, a criança cai no chão inconsciente. A outra vítima tenta fugir, mas é impedida.

Em outro momento, a mesma criança aparece deitada chorando na arquibancada enquanto um dos adolescentes dá chutes e queima a testa e o pescoço da vítima. Um deles alerta que o garoto iria morrer com as agressões, mas o segundo diz: “deixa morrer” e continua a violência.

Conforme a PC, os adolescentes agressores já foram identificados. A delegada responsável pelo caso, Josy Guimarães, aguarda alguns laudos para determinar por qual ato infracional os jovens podem responder. Mais informações sobre o caso não foram repassadas para não atrapalhar as investigações.

