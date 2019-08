Em Manaus, adolescente pede corrida e acaba estuprada por mototaxista

O suspeito foi levado, na tarde desta quarta-feira (17), para a audiência de custódia | Foto: Divulgação

Manaus - O mototaxista Natanael Costa Reis, de 41 anos, foi preso após abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu na noite de terça-feira (16), por volta das 23h, dentro da casa do homem, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima parou o mototaxista para pedir uma corrida, porém acabou levando a adolescente para a casa dele, onde praticou a violência sexual.

Após ser liberada pelo suspeito, a menina pediu ajuda para um taxista que a levou para uma delegacia.

O acusado foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste da capital.

O caso foi registrado na Depca | Foto: EM TEMPO

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a vítima realizou exames de conjunção carnal e coito anal que confirmaram o estupro.

Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o mototaxista foi levado, na tarde desta quarta-feira (17), para a audiência de custódia. A adolescente foi encaminhada para um atendimento psicossocial.

Jogo online

Um homem de 26 anos, foi preso no dia 25 de junho, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, que conheceu em um jogo eletrônico para celular . O autor do crime foi capturado na casa onde morava, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A criança estava desaparecida há dois dias e teria sido abusada sexualmente pelo menos duas vezes.

