Homem se nega a entregar celular e é baleado por assaltante em Manaus

Manaus - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado em uma das perna após reagir a um assalto, por volta das 16h30 desta quarta-feira (17), na rua Tico Moreira, bairro Colônia Terra Nova 3, na Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava utilizando o celular em via pública, quando foi abordado por um criminoso, não identificado, que estava em uma motocicleta, de cor branca, placa e modelo não informados.

"A vítima relatou que estava andando e mexendo no celular quando o assaltante chegou e pediu o aparelho. Após resistir e se negar a entregar o objeto, o criminoso atirou na perna do homem", informou o tenente Lacerda, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

A equipe policial fez uma intensa busca pelo suspeito, porém ele não foi localizado na região. "Fomos em uma drogaria, nas proximidades do local do crime, analisamos as imagens das câmeras de segurança, mas não deu para visualizar a placa da moto", disse o tenente.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o SPA Galileia, no bairro Monte das Oliveiras. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

A tentativa de latrocínio deve ser investigada pela Polícia Civil.

