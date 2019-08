Vídeo: polícia faz operação de combate à grilagem de terra no Amazonas

Manaus - Uma unidade conservação ambiental, localizada no quilômetro 232 da rodovia federal BR-319, nas proximidades do município de Careiro Castanho (distante 102 quilômetros de Manaus), foi alvo da operação "Grilagem", deflagrada ao longo de quarta-feira (17), pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) e Departamento de Polícia do Interior (DIP).

A ação aconteceu após o Ministério Público Federal (MPF) solicitar que a polícia averiguasse casos de crimes ambientais e invasões de terra na região.

"No local, constatamos um grande desmatamento e apreendemos materiais, além de animais silvestres mantidos em cativeiro. Encontramos também 23 pessoas no acampamento. Uma parte é de preservação permanente e outra de preservação, sendo uma do governo e outra da União", explicou o delegado Mariolino Brito, titular do DPI.

A delegada Carla Biaggi, titular da Dema, disse que foram identificados focos de queimadas, desmatamento, além de animais silvestres em cativeiro. Foram apreendidos uma motocicleta, terçados, serrotes e motosserras.

"Realmente se trata de um local devastado há 10 anos. Encontramos animais silvestres e materiais usados no crime ambiental. Vale ressaltar que local é uma unidade de conservação, e que não pode não pode alterado. Essas pessoas estavam extraindo madeiras, desmaiando e fazendo construções no local. É proibido por lei alterar os recursos naturais. Estamos identificando o autor desse crime", explicou.

As 23 pessoas encontradas no alojamento foram encaminhadas para a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Careiro, para prestarem esclarecimentos.

