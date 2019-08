Vídeo: criminosos tentam jogar drogas e celulares para dentro da UPP

Manaus - Agentes penitenciários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) interceptaram materiais ilícitos na entrada da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na madrugada desta quinta-feira (18). Uma corda de 20 metros foi arremessada com vários materiais para dentro do presídio, localizado no quilômetro 2 do ramal Bela Vista, bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento Pedrosa, da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato aconteceu, por volta das 4h30, após os agentes perceberem uma movimentação estranha.

"Foram apreendidos 25 celulares, 50 carregadores, cinco pacotes de tabaco, 26 chips de celulares e duas porções de drogas. Os criminosos ainda efetuaram disparos após perceberem que o plano tinha dado errado. Os policiais revidaram e atiraram na direção do matagal, mas os suspeitos conseguiram fugir", explicou.

Após o fato, policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para localizar os suspeitos na área de mata da unidade. Na varredura, foram encontrados mais celulares e materiais ilícitos amarrados em ou três cordas.

A equipe da 28ª Cicom realizou buscas na área de mata da unidade e encontrou mais celulares e materiais proibidos amarrados a outra corda. Os produtos foram levados para o 28º Departamento Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi registrada.

A direção da UPP anunciou que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso.

