Vídeo: PM é preso suspeito de estuprar adolescente em Manacapuru

Manaus - Um policial militar de 43 anos foi preso, na terça-feira (16), suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos. O fato aconteceu no município de Manacapuru (a 69 km de Manaus).

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), o crime ocorreu na última sexta-feira (12), por volta das 22h, quando a adolescente foi até o 9º Batalhão da Polícia Militar do município procurar ajuda após brigar com a mãe dela e ser expulsa da casa onde morava.

Conforme a delegada, na ocasião, a vítima foi atendida pelo policial militar, que após fazer algumas perguntas à adolescente, passou a pegar nas partes intimas dela.

“O policial obrigou a vítima ir até o banheiro com ele, onde o ato sexual foi consumado. Depois disso, levou a adolescente até o carro dele, onde abusou novamente dela. Após toda a ação criminosa, o PM deixou a vítima na casa dela. No dia seguinte, o representante do Conselho Tutelar daquela cidade foi acionado pelos familiares da garota. Na presença dos servidores, a adolescente relatou o que tinha acontecido”, explicou Roberta Merly.

Reincidente

Após tomar conhecimento da ocorrência, a titular da DEP em Manacapuru representou à Justiça o pedido de prisão em nome do policial. A ordem judicial foi expedida no dia 16 de julho deste ano, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da Comarca de Manacapuru. A delegada enfatizou que o indivíduo já tinha passagem pela polícia por estupro.

Procedimentos

O PM foi indiciado por estupro. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DEP Manacapuru, ele foi encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Manaus, onde serão adotadas as medidas cabíveis em relação à conduta do policial.

*Com informações da assessoria

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Sóstenes Júnior/ Tv Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, adolescente pede corrida e acaba estuprada por mototaxista