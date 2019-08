Menina era dopada e estuprada pelo próprio pai

O mandado de prisão foi expedido pela juíza Emanuela Porangaba | Foto: Divulgação

Um homem identificado como José Cícero da Silva, de 56 anos, foi preso na quarta-feira (17) suspeito de forçar a própria filha a manter relações sexuais com ele durante 1 ano. O crime acontecia na residência deles, na cidade de União dos Palmares, situada no estado de Alagoas.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Alagoas, os abusos começaram quando a menina tinha apenas 11 anos de idade. O homem fazia com que a vítima tomasse a medicação Clonazepam para deixa-la inconsciente e, assim, mantinha relações sexuais com ela.

Os abusos continuaram até que a vítima completasse 13 anos de idade, quando foi morar com outro familiar.

O mandado de prisão foi expedido pela juíza Emanuela Porangaba que afirmou que a menina está, atualmente, em um abrigo. O delegado Sidney Tenório, responsável pelo caso, disse que o índice de estupro de vulnerável na cidade é alarmante.

