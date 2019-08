Em Manuas, mulher é achada morta e família suspeita de tiro acidental

O corpo de Maria Natália foi encaminhado para o IML | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A aposentada Maria Natália de Sena Gomes, de 59 anos, foi encontrada morta, dentro da casa onde ela morava no ramal do Pau Rosa, KM 21 da BR-174, Zona Rural de Manaus. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com perfurações de arma de fogo pelo corpo.

De acordo com o relatório de ocorrência de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), familiares da aposentada relataram à equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que provavelmente a morte de Maria Natália teria sido causada por um tiro acidental.

Ainda conforme o Cecopom, os parentes informaram, ainda, que a vítima guardava uma arma de fogo em casa e não sabia onde estava guardado o armamento. Enquanto procurava, o objeto caiu no chão fez o disparo acidental em direção a aposentada

O corpo de Maria Natália foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar todas as versões do crime, para esclarecer a morte da aposentada.

