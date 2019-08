Vídeo: Briga entre facções criminosas em Manaus aterroriza moradores

A zona sul tem sido a mais afetada pelas facções criminosas nos últimos dias | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Nas imagens publicadas nesta quarta-feira (17), um grupo de criminosos armados aterrorizam moradores do conjunto cidadão seis no nova cidade, zona norte de Manaus.

Eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região norte. No vídeo divulgado nas redes sociais, os suspeitos dizem estar a procura de integrantes de uma facção rival para dominar a área.

No bairro Crespo, na zona sul, outro grupo da mesma facção também divulgou vídeos em que aparecem armados aterrorizando os moradores. Eles picham muros e postes do bairro para simbolizar o retorno do comando da organização criminosa na região. A zona sul tem sido a mais afetada pelas facções criminosas nos últimos dias.

Na comunidade cajual, no bairro Santa Luzia, duas pessoas foram baleadas, em uma dupla tentativa de homicídio no fim de semana. Segundo a polícia, a disputa é pelo comando da boca de fumo da área. O clima é de medo e insegurança.

Um desses presos, foi reapresentado nesta quarta-feira (17) segundo a polícia, ele usou o nome do irmão no momento da prisão. Darlei Sales de Vasconcelos (19) é suspeito de envolvimento em cinco homicídios e nas duas tentativas deste fim de semana.

Um carro branco foi apreendido e usado na fuga dos criminosos depois dos crimes. A polícia disse que intensificou as operações na zona-sul e já apura os vídeos divulgados nesta quarta-feira.

