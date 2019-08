Vídeo: Família de mulher morta a facadas não participa de júri no AM

Manaus- A família de Josilene Ferreira de Araújo, morta pelo esposo a facadas em 2016 foi impedida de entrar no fórum na tarde desta quarta-feira (17). Aos gritos de indignação familiares buscavam participar do julgamento de Diego Fabrício do Nascimento Pacheco.

O crime aconteceu na casa deles, no Bairro da Paz, zona oeste de Manaus. Segundo o inquérito, as facadas foram desferidas na frente da filha mais velha do casal, na época com seis anos.

Três anos depois de cometer o crime Diego Fabrício enfrenta o júri no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, a família da vítima veio assistir mas foi impedida de entrar, pois a defesa alega segredo de justiça.

Diego Fabrício responde por feminicídio e passou dois anos preso em regime fechado, há um ano está no semi-aberto.

