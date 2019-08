Vídeo: Ação de piratas nos rios do Amazonas dão prejuízo a empresários

A ação dos piratas é sempre muito parecida eles chegam em um bote, encostam ao lado do barco e em seguida invadem a embarcação | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Os piratas são ladrões especializados em furtar cargas e combustíveis de embarcações que navegam pela Amazônia, o prejuízo chega a cem milhões de reais a cada ano.

Segundo o Sindicato das empresas de navegação fluvial no estado do Amazonas (Sindarma), os armados sofrem com o roubo de combustíveis e cargas nos rios do Amazonas.

A ação dos piratas é sempre muito parecida eles chegam em um bote, encostam ao lado do barco e em seguida invadem a embarcação. Tudo acontece muito rápido, deixando os tripulantes sem ter como reagir, por isso muitos proprietários estão investindo em tecnologias para tentar prevenir os ataques.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas- SSP, informou que a Polícia Militar tem feito o patrulhamento nos rios do Amazonas e operações especiais são feitas para reforça esse combate à criminalidade.

