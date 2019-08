Mototaxista é executado no Mauazinho nesta quinta-feira (18)

Airton era ex-militar e desde que deixou o a Forças Armadas trabalhava como mototaxista | Foto: Em Tempo

Manaus - Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (18), na rua Antônio Pizzonia, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 20h30.

De acordo com informações de moradores do local, os suspeitos estavam em uma moto de modelo e placa não identificados.

Conforme informações repassadas pelos moradores aos policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), os suspeitos chegaram ao local e efetuaram vários tiros na cabeça da vítima.

O homem era ex-militar e desde que deixou o a Forças Armadas trabalhava como mototaxista. Na hora do crime, a vítima estava trabalhando. A moto foi levada da cena do crime por amigos do jovem que estiveram no local, após receberem a notícia do ocorrido.

A área foi isolada por policiais da 29º Cicom. O corpo foi removido pelos funcionários do IML após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

