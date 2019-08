Nejmi Aziz é presa durante operação da PF no Amazonas

Manaus - A ex-primeira dama Nejmi Aziz, esposa do senador e ex-governador do Amazonas Omar Aziz, foi presa pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (19), durante uma a operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa, em Manaus.

Nejmi é vice-presidente estadual do PSD-AM e nas últimas eleições concorreu ao cargo de deputada estadual, mas não foi eleita.

Ao todo são cumpridos nove mandados de prisão temporária, 15 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de bloqueios de contas de pessoas físicas e jurídicas (de aproximadamente R$ 92,5 milhões), sete mandados de sequestro de bens móveis e imóveis, expedidos pela Justiça Federal.

De acordo com as investigações da PF, entre as vantagens indevidas de que se tem suspeita, teria havido entregas de dinheiro em espécie ou por meio em negócios simulados ou superfaturados, a fim de ocultar a entrega de dinheiro dissimulado por meio de contratos de aluguel e de compra e venda.

A investigação está diretamente relacionada com as outras fases da Operação Maus Caminhos, sendo elas a Operação Custo Político, Operação Estado de Emergencia e Operação Cashback.



A assessoria de imprensa de Omar informou ao Portal Em Tempo que o senador está reunido com advogados e nas próximas horas irá emitir uma nota sobre o caso.

