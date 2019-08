Homem é morto a pauladas e tijoladas na Cidade de Deus, em Manaus

Raimundo estava sob efeito de bebidas alcoólicas quando foi surpreendido pelo suspeito | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autônomo Raimundo Júnior Rodrigues da Costa, de 39 anos, foi morto a pauladas e tijoladas, na madrugada desta (19), na rua 21, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta de 1h. Raimundo estava sob efeito de bebidas alcoólicas quando foi surpreendido pelo suspeito.

O criminoso desferiu várias pauladas na cabeça de Raimundo, que ainda tentou escapar, mas não conseguiu. Ao cair no chão, ele foi atingido com mais alguns golpes de tijolo e morreu no local.

Informações são de que o crime foi motivado por causa de uma mulher. A identidade do autor do crime foi revelada para a polícia, mas não foi repassada à imprensa para não atrapalhar as investigações.

O pai da vítima, Raimundo Nonato da Costa, de 60 anos, conversou com a reportagem do Portal Em Tempo. Segundo ele, o filho costumava consumir bebidas alcoólicas diariamente e não ouvia conselhos.



"Há oito anos que estou tentando livrar o meu filho das bebidas. Ele ignorava os meus conselhos e preferia estar com os amigos bebendo até horas da madrugada. Não tenho ideia de quem fez isso com ele", disse.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Uma testemunha foi ouvida e levada para prestar esclarecimentos sobre a morte na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação do crime.

