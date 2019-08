Jovem encontrado morto no Tancredo Neves estava sendo ameaçado

Manaus - Após ser ameaçado de morte por dívidas relacionado ao tráfico de drogas, Marcelo dos Santos Souza, de 21 anos, foi encontrado morto dentro de casa. O fato aconteceu por volta das 6h30 desta sexta-feira (19), na rua Anori, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da unidade da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Marcelo era envolvido em roubos a rotas do Distrito Industrial e tráfico de drogas.

"Apuramos com a família que Marcelo comercializava drogas e cometia roubos em rotas do Distrito Industrial. Ele largou os crimes, porém passou a ser perseguido por ex-comparsas por conta de dívidas com o tráfico. Inclusive, algum desses homens que o pretendiam matá-lo foi ao local só para conferir a morte. Este é o fim de quem se mete com drogas", disse o policial militar.

Marcelo provocou a própria morte ao colocar um cinto no pescoço. Ele aproveitou que os familiares estivessem dormindo para se matar.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

