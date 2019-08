PM prende 11 pessoas e recupera cinco veículos roubados em Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 11 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante patrulhamento entre quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19), em bairros de todas de todas as zonas de Manaus.

Cinco veículos roubados foram recuperados, aproximadamente 62 aparelhos celulares, porções de entorpecentes e R$ 105 em espécie foram apreendidos. Três armas de fogo e 13 munições foram retiradas de circulação.

Dos 11 presos, oito foram em ocorrências de roubo nos bairros Praça 14, na zona sul; Dom Pedro, zona centro-oeste; Cidade de Deus, Colônia Terra Nova e Cidade Nova, na zona norte da cidade. Em uma das ocorrências, foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira, com uma munição de calibre 38 intacta.

No bairro Parque Dez, na zona centro-sul de Manaus, militares da Força Tática prenderam um homem com um revólver e uma pistola, além de 12 munições intactas. O homem foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Policia (DIP.

Veículos recuperados

Três carros e duas motocicletas roubadas foram recuperados nos bairros Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Japiim, Tarumã e São Jorge.

No bairro Cidade de Deus, dois adolescentes foram apreendidos em posse de uma motocicleta com restrição de roubo. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração em atos infracionais (Deaai).

