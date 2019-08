Menina de 9 anos é estuprada por amigo da família

Na casa do suspeito, a polícia encontrou cartões de memória, negativos de fotos, uma máquina fotográfica antiga e vários celulares | Foto: Reprodução

Um homem de 57 anos foi preso na quinta-feira (18), suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ele era amigo da família da criança.

A menina teria contado a uma amiga da sua mãe que estava sendo estuprada pelo homem. A família, então, procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade para registrar a ocorrência.

Na delegacia, a menina disse que era obrigada a tirar fotos nuas e mandar para o suspeito. Uma das fotos encontradas no aparelho do homem foi reconhecida pela avó da menina como sendo a sua neta. O autor ainda teria mantido conjunção carnal com a criança.

Foi expedido mandado e na casa do suspeito, a polícia encontrou cartões de memória, negativos de fotos, uma máquina fotográfica antiga e vários celulares que foram apreendidos. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e por armazenar, adquirir pornografia envolvendo criança ou adolescente.

