Mãe de seis filhos, Ediane Amorim, desaparece em Manaus

Manaus - Ediane Amorim dos Santos, de 25 anos, está desaparecida deste a noite de domingo (14). Segundo a mãe, Maria Raimunda Amorim, Ediane saiu por volta das 19h casa onde mora, situada na rua Frei José de Leonissa, antiga rua Três, segunda etapa do conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, zona norte de capital e não informou para onde iria.

Conforme Maria Amorim, da última vez em que foi vista Ediane estava vestindo short na cor cinza, blusa branca e calçava sandálias pretas. A mãe da desaparecida informou, ainda, que Ediane possui o nome Leidiane tatuado na perna direita e o desenho de um coração com o nome Adria tatuado nas costas.

"Minha filha não tinha desavença com ninguém, ela conhecia todo mundo aqui do bairro. Acho muito estranho ela ter desaparecido. Ela e as seis filhas moram comigo. Estamos muito preocupados pois recentemente ele apresentou problemas psicológicos", relatou a mãe.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Ediane Amorim dos Santos, 25, desaparecida desde a noite do dia 17 de julho deste ano.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) orienta entrar em contato com o servidores pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a mãe da desaparecida, ligar para os números: (92) 99227-3551, 99199-1707 ou 99533-4452.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bombeiros encontram corpo de mais uma vítima em Brumadinho