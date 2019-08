Vídeo: em Manaus, homem é executado com cinco tiros na zona Norte

Manaus - Um homem, identificado como Emerson Wesley Viana Amaral, de 24 anos, foi executado com cinco tiros na noite desta sexta-feira (19), na rua Lago dos Patos, esquina com a rua da Várzea, comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Os moradores relataram à polícia que o crime ocorreu por volta das 19h40. Após ouvirem vários disparos de arma de fogo, o homem foi encontrado em via pública com ferimentos na cabeça, pescoço e tórax.

O delegado Genilson Arruda, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a autoria do assassinato é desconhecida pela polícia e moradores. O crime possui características de execução relacionada ao tráfico de drogas.

“As informações sobre o crime são poucas. Ninguém viu quem atirou e se foi carro ou moto. Os moradores só ouviram disparos e depois o homem morto na rua. Não sabemos se a vítima foi trazida ao local para ser morto ou se estava caminhando pelo local. O crime possui ligação com acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas”, disse o delegado.

Durante os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi encontrado o celular da vítima. O aparelho pode conter informações que liguem a autoria do crime.

Os moradores relataram que outros dois assassinatos já ocorreram no local e, que não há policiamento ostensivo. Segundo eles, o homem assassinado não é morador da área.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o crime com ajuda de imagens de câmeras de segurança próximo ao local.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

