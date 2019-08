Vídeo: após perseguição, homem é morto no bairro Petrópolis

Manaus - Cláudio da Silva Marinho, 22, conhecido como "Ratinho", morreu após ser alvejado a tiro na noite desta sexta-feira (19). O fato aconteceu por volta das 22h30, no cruzamento das ruas Codajás e Marques da Siqueira, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o sargento Joaquim Oliveira, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Cláudio estava conduzido uma motocicleta preta e sem placa, quando foi interceptado por dois homens em uma outra moto, também de cor preta.

Durante a perseguição, Cláudio foi alvejado com um tiro no lado direito do tórax e perdeu o controle da moto, que caiu em um igarapé da região. O jovem morreu no local.

"As informações são de Cláudio e Matheus estava sendo perseguidos e, durante a fuga perdeu o controle da moto ao ser baleado. Os autores do crime não foram identificados", explicou.

O garupa identificado como Matheus da Silva Torres, de 18 anos, não ficou ferido na ação criminosa e acabou preso por policiais militares da 3ª Cicom e conduzido para a DEHS para esclarecimentos.

A polícia informou, ainda, que Cláudio já tinha passagens por tráfico de drogas. A moto que Cláudio pilotava foi levada sem a permissão do proprietário, no bairro Petrópolis.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. Familiares acompanharam os trabalhos da polícia e desconhecem a motivação do crime.

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime devem ajudar nas investigações. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

