Vídeo: SSP-AM prende 275 pessoas em operação 'Municípios Integrados'

Manaus - Durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul de Manaus, neste sábado (20), foram apresentados os dados a operação “Municípios Integrados” que aconteceu em todos os 61 municípios do Amazonas, incluído Manaus.

De acordo com o secretário de segurança do Amazonas (SSP-AM), Louismar Bonates, a operação começou a última quinta-feira (17), e reuniu cerca de 2.790 membros do órgão sem prejudicar as instalações dos municípios. “ No total, conseguimos tirar de circulação cerca de 275 pessoas que estavam devendo a Justiça e 15 adolescentes foram apreendidos. Cumprimos 518 mandados de prisão e 362 mandados de busca e apreensão por crimes distintos”, afirmou o Bonates.

Durante a operação, foram apreendidos três quilos de drogas, entre pasta base de cocaína, maconha, oxi, 16 armas de fogo, 91 celulares, a quantia de R$ 53.418 em reais e $1.070 em Bolívares em espécie, além de 475 quilos de minério Tantalita.

De acordo com o delegado geral José Lázaro, os integrantes das facções estão se mudando para os municípios e o objetivo da operação é captura-lós. “Essa operação é só o início de muitas outras que vão acontecer ainda este ano e é uma forma de reprimir os grupos criminosos que estão migrando para o interior”, destacou Lázaro.

Líder do tráfico em Itacoatiara capturado

No município de Itacoatiara, distante 269 quilômetros de Manaus, o líder do tráfico, identificado pela polícia como Alessander Araújo da Silva, de 34 anos, foi capturado. Com ele, foi apreendido cerca de R$ 40 mil em espécie, R$ 300 mil em comprovantes de depósitos bancários, uma porção pequena de oxi, dois televisões e uma motocicleta.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV EM TEMPO

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, homem é executado com cinco tiros na zona Norte