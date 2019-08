Homem é executado a tiros no bairro Crespo em Manaus

Segundo informações, a vítima era ex-presidiário e estava envolvido com o trafico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus – A agitada noite de sábado em Manaus, fez mais uma vítima no bairro Crespo, na rua Magalhães Barata. O bairro tem sido palco de guerra do tráfico das facções na capital.

Dessa vez, moradores presenciaram a morte de um homem no local, identificado como Tarcísio da Silva Tavares, de 27 anos, executado a tiros na região do tórax.

Crespo assustado com violência

Segundo uma testemunha que preferiu anonimato, o jovem estava na rua quando foi abordado pelo assassino.“O pistoleiro chegou e o chamou pelo nome. Tarcísio chegou a olhá-lo, foi quando o criminoso disparou. Ao ouvimos os disparos, saímos correndo”, afirmou o morador.

Ainda segundo uma outra testemunha que também pediu para não ter o nome citado, as pessoas que estavam no local ficaram desesperadas com a quantidade de tiros. “Foram muitos tiros e nós saímos correndo. Com essa guerra de facções, está muito perigoso viver aqui no Crespo, pois ninguém sabe quem é quem”.

Tráfico

De acordo com uma fonte policial da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Tarcísio era ex-presidiário tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Não é descartada a possibilidade de um acerto de contas.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Em seguida foi liberado para a família realizar o enterro. O caso foi registrado na DEHS e segue sob investigação.

