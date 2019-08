Mulher é baleada por pistoleiros em bar no Centro de Manaus

A polícia civil esteve no local e deve investigar o caso. | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus – A noite no Centro de Manaus, na madrugada de sábado (20) para domingo (21), também foi movimentada. De acordo com testemunhas, à reportagem do Portal Em Tempo, uma mulher identificada apenas como “Luciana”, foi baleada em frente a um bar, localizado na rua Mauá.

A jovem aparentava ter em média 35 anos, e estava na frente do estabelecimento comercial quando pistoleiros surgiram dentro de um carro e desferiram vários tiros contra a mulher. “Eu moro aqui perto e vi quando um carro se aproximou perto da mulher e os homens saíram do veículo e efetuaram os disparos. Ela caiu e eles fugiram em seguida”, contou a moradora.

A mulher foi socorrida por populares até o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Na unidade hospitalar, a médica não quis se pronunciar, passar dados e nem falar sobre o quadro de saúde da paciente.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil esteve no local e deve investigar o caso.

