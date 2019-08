Ex-presidiário é morto a tiros na Matinha, em Manaus

A esposa da vítima que está grávida, presenciou o crime | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-presidiário Rodrigo da Silva Ribeiro, de 34 anos, foi executado a tiros, na manhã deste domingo (21), por volta das 5h30, enquanto dormia em uma oficina, na Rua Boa Sorte, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. De acordo com a esposa da vítima, que está gravida e presenciou o crime, o esposo sempre dormia no local.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi alvejada com oito tiros, que atingiram várias partes do corpo, entre elas as costas e o rosto.

Moradores da área contaram que os assassinos chegaram ao local e descarregaram as munições em Rodrigo, fugindo sem serem identificados.

Ainda conforme os moradores, o crime pode ter ligação com alguma dívida do passado, já que ele era ex-presidiário e teve envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo de Rodrigo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

