Enteado mata padrasto com facada no coração em Manaus

Manaus - O técnico de refrigeração Sérgio Brito de Castro, de 44 anos, foi assassinado pelo próprio enteado com uma facada no coração. O fato aconteceu na tarde de domingo (21), na rua 19, no bairro São José 3, na Zona Leste de Manaus. O adolescente de 14 anos foi apreendido minutos depois do crime.

De acordo com o irmão da vítima, Rogério Brito, de 37 anos, o fato aconteceu por volta de 13h30. "Eu fui informado que o meu irmão havia sido assassinado pelo enteado após uma discussão. Durante a briga, o adolescente pegou uma faca tipo peixeira e cravou no coração dele", contou o irmão da vítima.

De acordo com o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a faca usada no crime foi apreendida no local. A morte foi motivada após o adolescente ter presenciado o irmão mais novo, de 5 anos, sendo agredido pelo padrasto.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

"O enteado não tinha uma boa relação com o padrasto. Ele já tinha tentando matar o Sérgio em outra ocasião. Ao chegar em casa, o jovem presenciou o irmão mais novo sendo agredido pelo padrasto. Durante a discussão, o adolescente cravou uma faca no peito da vítima", explicou o delegado Luiz Rocha.

Os familiares da vítima informaram, ainda, que o adolescente se escondeu em um quiosque após golpear Sérgio. Ele foi apreendido por policiais militares e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A esposa da vítima estava na maternidade durante o crime.

