PM prende 21 pessoas em municípios do interior do Amazonas

Manaus- Em ações da Polícia Militar no interior do Amazonas, 21 pessoas foram presas, incluindo um foragido da Justiça, entre a madrugada de sábado (20) e o último domingo (21) em nove municípios. No período, foram apreendidos três adolescentes e 104 quilos de carne de animais silvestres.

A maioria das ocorrências foi relacionada ao tráfico de drogas nos municípios de Presidente Figueiredo, Eirunepé, Careiro Castanho, Guajará, Itamarati, Maraã, Itapiranga, Uarini e Canutama.

Três pessoas foram presas durante abordagem policial em Presidente Figueiredo por tráfico de drogas. O trio estava em posse de mais de 1 quilo de skunk e mais três trouxinhas de entorpecentes, contendo oxi e maconha, e um celular.

Pelo mesmo crime, oito pessoas foram presas em Eirunepé, com 225 gramas de pasta base de cocaína, várias munições calibre 22, além de óculos e relógios. Dois adolescentes também foram apreendidos durante a ação policial.

José Francisco Almeida Cabral, de 32 anos, foi preso em Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus) após denúncia da população. O mesmo foi encaminhado para a 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

