Morre funcionário público baleado na Cidade Nova

Manaus - O funcionário público Roger Magno Costa Teixeira, de 47 anos, morreu na noite de domingo (21), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliamme Mady, no conjunto Galileia, bairro Monte das oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de um investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o fato aconteceu por volta das 21h, na avenida Margarida, no bairro Nova Cidade, também na Zona Norte. Uma enfermeira da unidade de saúde informou que a vítima foi deixada na frente do SPA após ser encontrada ferida na rua.

"A equipe policial foi até o SPA com intuito de colher informações sobre o crime. Os familiares da vítima não souberam informar sobre a motivação e autoria do crime. Apenas relataram que foram comunicados que Roger havia sido baleado no conjunto Cidadão 6", explicou o investigador, que pediu para não se identificar.

A reportagem não conseguiu encontrar os parentes de Roger para falar sobre o assunto porque o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Lin Hung Cha, proibiu o acesso da imprensa ao balanço das informações dos casos registrados. Está não é a primeira vez que Cha impede o trabalho da imprensa.

