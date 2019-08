Envolvido com o tráfico de drogas, jovem tenta matar pai com facada

Até a publicação desta matéria, o autor do crime continuava foragido | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após uma briga entre familiares, um jovem de 20 anos esfaqueou o próprio pai, um homem de 51 anos, com um golpe nas costas. Após a tentativa de o homicídio o suspeito fugiu, porém foi denunciado pelo irmão por envolvimento com o tráfico de drogas. O crime ocorreu´na noite deste domingo (21), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a tender a ocorrência, porém não localizaram o autor da facada.

A vítima foi encaminhada pelos pelos familiares para uma unidade de saúde da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Com a fuga, o irmão do suspeito informou aos policiais que o jovem guardava entorpecentes na residência. Foram apreendidos no local, uma balança de precisão, porções de maconha do tipo skunk, oxi e cocaína. Além de material de embalagem para as drogas e R$ 439,50 em espécie, fruto do tráfico de drogas.

Até a publicação desta matéria, o autor do crime continuava foragido. Foi instaurado um inquérito policial, no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para apurar o caso.

Leia mais

Guerra do tráfico resulta em mais um homicídio no Morro da Liberdade

Homem sobrevive após ser crivado de balas na Cidade Nova