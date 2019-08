Homem é baleado após ter casa invadida em Manaus

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Após ter a casa invadida por um criminoso, um homem de 38 anos foi baleado com um tiro no abdômen. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (22), na rua Almada Negreiros, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, por volta das 5h, o autor do disparo pulou o muro da casa da vítima, dentro do imóvel feriu o homem e fugiu.

Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram foram acionados, mas não encontram o suspeito. Não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Oito tiros

Allan Lopes dos Santos, de 25 anos, foi alvejado com oito tiros , no início da madrugada desta segunda-feira (22), na comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi levada para o hospital e passa bem.

Em depoimento, a mulher da vítima disse que o Allan estava na frente de casa quando um carro cinza parou no local. Um homem, segundo testemunhas, desceu do veículo atirando. Logo depois, o carro saiu em alta velocidade. A companheira da vítima informou que não sabe o motivo do crime.

