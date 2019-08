Horas após homicídio, dois jovens são baleados na Zona Sul de Manaus

As vítimas foram encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem, de 23 anos, e um adolescente de 16 anos, foram baleados na tarde desta segunda-feira (22), nas proximidades da "Ponte do Peixe", divisa com os bairros Morro da Liberdade e Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. As tentativas de homicídios ocorreram duas horas após o assassinato de Caio Araújo Nunes , de 19 anos, na mesma região da cidade.



As vítimas relataram à Polícia Militar que estavam trabalhando vendendo frutas, em uma banca, quando foram surpreendidas por atiradores, que estavam em um carro preto, supostamente modelo Voyage.

Segundo testemunhas os jovens conseguiram se proteger em uma área de rip-rap. Depois que efetuaram os disparos os suspeitos fugiram sem ser identificados.

O homem foi baleado com um tiro na coxa esquerda e um no pé esquerdo. O adolescente foi atingido com três tiros, que acertaram as duas pernas e um de raspão nas costas.

Conforme polícias da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois jovens foram encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul e não correm risco de morte.

Até a publicação desta matéria nenhum dos atiradores havia sido preso. Não há informações sobre os envolvidos das vítimas com grupos criminosos.

Guerra de Facções

Nas últimas semanas os bairros da Zona Sul vêm sofrendo com intensos ataques . O banho de sangue, conforme investigações da polícia e também relatos de testemunhas, é o resultado da guerra entre facções criminosas que disputam o domínio do tráfico de drogas naquela área da capital amazonense.

