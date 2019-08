Cliente reage e mata assaltante em açougue no Morro da Liberdade

Este é o segundo crime registrado no bairro em menos de oito horas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Rafael Duarte Meireles, de 20 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (22), em um açougue na rua Dona Mimi, esquina com a rua José Chevalier, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Este é o segundo crime registrado no bairro em menos de oito horas.

Segundo relatos de testemunhas, o fato aconteceu por volta das 18h50. Rafael chegou ao local juntamente a dois comparsas, em uma motocicleta, de características não reconhecidas. Ao anunciarem o assalto, o suspeito foi abatido a tiros por um cliente que estava dentro do estabelecimento comercial. Rafael levou quatro tiros, dois na barriga, um no lado esquerdo do pescoço e outro no braço de raspão.

Rafael levou quatro tiros e morreu no local | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Após a ação criminosa ser frustrada, os outros comparsas fugiram do local sem levar nada do açougue e sem serem identificados. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, podem contribuir nas investigações para a identificação dos suspeitos.

A polícia informou que autor os disparos não foi encontrado e também não teve o nome divulgado. No local, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que pertencia ao suspeito.

No local, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que pertencia ao suspeito | Foto: Divulgação

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve realizar as investigações.

Outro crime

Este é o segundo assassinato registrado em menos de oito horas no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

Por volta das 12h45, desta segunda-feira (22), Caio Araújo Nunes, de 19 anos, foi assassinado com oito tiros . O crime ocorreu entre o Beco São Miguel e Travessa São Joaquim.

Segundo a polícia e a mãe da vítima, Caio tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os assassinos fugiram sem serem identificados com auxílio de um táxi.

