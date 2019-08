Vídeo: com arma na mão, homem é morto com tiro no peito em Manaus

Uma dona de casa que passava pelo local, reconheceu o homem apenas pelo apelido de "Cheira". | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com um tiro no peito na tarde desta terça-feira (23). Segundo testemunhas, por volta das 16h, a vítima foi vista correndo com uma arma de fogo na mão e caiu em frente de uma borracharia, localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Não há informações sobre o autor do crime e nem do local exato onde o homem foi baleado. Moradores e comerciante da área onde ele foi encontrado morto relataram que não ouviram nenhum disparos de arma de fogo na localidade.

Não há informações sobre o autor do crime e nem do local exato onde o homem foi baleado. | Foto: Daniel Landazuri

"Ele já estava ferido quando caiu morto na calçada. Possivelmente trocou tiro com outra pessoa, porque ele carregava uma arma", disse um mecânico, de 41 anos, que pediu anonimato.

Uma dona de casa que passava pelo local, reconheceu o homem apenas pelo apelido de "Cheira". "Ele morava no bairro Santo Antônio e trabalhava com vidraçaria junto com a família dele", disse a mulher, que não quis se identificar.

Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRan) que trafegava pela avenida Brasil, foi abordada pela população e acionou as equipes da 5ª e 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo da vítima foi removido para o IML | Foto: Daniel Landazuri

De acordo com os policiais, uma pistola calibre 9 milímetros, com duas munições foi apreendida com a vítima.

O homem estava descalço e usava uma calça jeans e uma camisa com a logomarca de uma empresa do ramo da construção civil. Até a publicação desta matéria nenhum familiar havia sido encontrado para comentar o caso.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Leia mais

Com mãos amarradas e amordaçada, mulher é encontrada morta em Manaus

Detento do semiaberto é morto por suposta dívida do tráfico em Manaus

Cliente reage e mata assaltante em açougue no Morro da Liberdade