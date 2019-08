Após proteger mulher, homem é baleado com 4 tiros na Zona Sul

Vítima recebeu primeiros atendimentos médicos no SAP Zona Sul | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem de 22 anos foi baleado com quatro tiros no inicio da noite desta terça-feira (23), na região do Igarapé do 40, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas,o jovem estava acompanhado de sua esposa, foi surpreendido por uma dupla, que estava em uma motocicleta de características não informadas.

Os criminosos atiraram na direção do casal e a vítima com a intensão de proteger sua companheira, empurrou a mulher na calçada da via. Após atacarem o jovem, os suspeitos fugiram sem ser identificados.

O homem foi atingido com tiros em uma das pernas, coxas e costas. Testemunhas informaram, ainda, que a vítima foi socorrida por uma moradora do bairro e levada em um carro particular para o SPA da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado.

Após receber os primeiros atendimentos médicos, o jovem foi transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil deve investigar o caso.

