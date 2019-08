Acerto de contas: mulher é assassinada na frente do filho em Manaus

Manaus - Valdenize Pereira da Silva, de 43 anos, foi morta com dois tiros na cabeça, na manhã desta quarta-feira (24), dentro da própria casa, localizada na rua Buriti, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. O filho da vítima, de 15 anos, presenciou a morte.

Segundo informações do cabo Jucemir Rosas, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma moradora vizinha da vítima informou que ouviu os disparos por volta das 5h30. Um carro, modelo Fiat/Uno, de cor azul, foi visto fugindo com três homens.

"A vizinha escutou os tiros e viu um Fiat/Uno deixando o local com três homens encapuzados. O veículo estava com a placa coberta para dificultar a identificação", explicou o policial.

Vizinhos ouviram os disparos | Foto: Josemar Antunes

A reportagem obteve informações com os vizinhos da vítima. Segundo eles, Valdenize era envolvida com o tráfico de drogas e morava com o filho adolescente. Outro filho da mulher, que usa tornozeleira eletrônica, mora em outro bairro.

"Valdenize vivia com o filho adolescente e traficava drogas. Uma hora isso iria acontecer. Ela estava sendo ameaçada de morte por traficantes depois de fugir do bairro Compensa. É mais uma pessoa que morre por causa das drogas", disse um morador, que pediu para não ter o nome revelado.

O delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), confirmou que três homens chegaram em um carro, sendo dois encapuzados, arrombaram a porta e, em seguida, mataram Valdenize.

"A Valdenize estava dormindo com o filho menor de idade, quando a casa foi invadida. Ela foi atingida com dois tiros, um na face e outro na testa. O adolescente não ficou ferido na ação criminosa. A mulher já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas", explicou a autoridade policial.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A morte da mulher será investigada pela equipe da DEHS.

A mulher foi morta com dois tiros | Foto: Josemar Antunes

Outro crime

Na terça-feira (23), outra mulher foi assassinada em Manaus. Nivea Herli Conceição de Sá, de 19 anos, foi encontrada morta dentro de um igarapé da Reserva Florestal Adolpho Ducke, comunidade Aliança com Deus, no bairro Cidade de Deus.

A morte da mulher, segundo a polícia, também pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Nívea foi morta com três tiros, sendo um no nariz, no olho esquerdo e outro na bochecha.

