Adolescentes são apreendidos com arma de fogo e drogas na Zona Sul

Manaus - A equipe de investigação do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com policiais civis lotados na 1ª Seccional Sul, sob o comando dos delegados Fabiano Rosas e Divanilson Cavalcanti, titulares, respectivamente, das unidades policiais, apreendeu em flagrante, na tarde da última segunda-feira (22), por volta das 17h30, dois adolescentes, um de 17 e 16 anos, denunciados por comercializar drogas e utilizar arma de fogo para intimidar populares no bairro Santa Luzia, zona sul da capital.

De acordo com Rosas, os policiais civis chegaram até os adolescentes após o recebimento de delações, que os dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes e portando arma de fogo para intimidar os moradores de um conjunto habitacional situado no bairro Santa Luzia.

“Nós nos deslocamos até o endereço informado e, a partir das características informadas, conseguimos identificar o adolescente infrator de 17 anos. Durante buscas no apartamento onde ele mora, encontramos uma arma de fogo calibre 38 com a numeração suprimida, escondida na caixa de descarga do vaso do banheiro, seis munições do mesmo calibre e R$ 125 em espécie, provenientes da venda de drogas”, relatou o titular do 7° DIP.

Conforme o delegado, após o adolescente ser apreendido, ele delatou o comparsa, de 16 anos, que morava no apartamento ao lado e era responsável por guardar as substâncias entorpecentes. “Em seguida, fomos até o apartamento informado. No local conseguimos apreender o segundo infrator e, com ele, encontramos duas trouxinhas de cocaína”, explicou Nascimento.

Os adolescentes irão responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O infrator de 17 anos também irá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles serão encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

