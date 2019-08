Vídeo: três servidoras são presas em esquema de corrupção no AM

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Três servidoras foram presas na tarde de terça-feira (23) com suspeita de corrupção ativa no Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus). O esquema mantido consistia em cobrar propinas de pequenos comerciantes em Manaus.

Segundo a polícia, as investigações começaram há cerca de seis meses depois de uma denúncia anônima. As servidoras trabalhavam como fiscais e iam até estabelecimentos que possuíam algum tipo de restrição e cobravam propina dos proprietários.

Nas casas das servidoras, a polícia apreendeu celulares, computadores e notebooks. Os equipamentos podem ter registros das ações criminosas.

As investigações, segundo a polícia, vão prosseguir porque há suspeitas do envolvimento de mais pessoas no esquema. As servidoras estão presas temporariamente e foram indiciadas por corrupção passiva e ativa, associação criminosa e tráfico de influência.

Todas serão encaminhadas para um presídio da capital, onde ficarão presas por cinco dias.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mei Shapiama/ TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Omar Aziz depõe e declara inocência

Polícia Federal impede do senador Omar Aziz de sair do Brasil