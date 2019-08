Vídeo: feto é encontrado em cenário de ritual religioso no Tarumã

O feto foi encontrado por catadores de materiais recicláveis, que vasculhavam o terreno | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um feto do sexo masculino foi encontrado, na tarde desta quarta-feira (24), em meio a vários materiais usados em magia negra. Segundo a Polícia Militar, o cadáver do bebê estava dentro de uma caixa de papelão, no centro de um pano branco, em um terreno baldio, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme policiais da 20ª Companhia Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o feto foi encontrado por catadores de materiais recicláveis, que vasculhavam o terreno.

IML fez a remoção | Foto: Daniel Landazuri

"Uma cena macabra, a caixa com o feto estava cercado por velas pretas que tinham o formato de caveiras, garrafas de champanhe e cerveja, ao redor também haviam caixas de fósforos", disse um tenente da 20ª Cicom, que pediu anonimato.

De acordo com agentes do Instituto Médico Legal (IML), que atuaram na remoção do cadáver, o feto aparentava ter aproximadamente cinco meses de gestação. Porém, somente o exame de necropsia deve especificar as características exatas do bebê.

Local usado para magia negra | Foto: Divulgação

Além do feto, duas garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas e devem ser analisadas pela perícia.

I nvestigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local da ocorrência e coletaram as primeiras informações que devem auxiliar nas investigações. Os policiais civis não se pronunciaram sobre o caso.

Assista ao vídeo com a reportagem:

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/ TV Em Tempo

Leia mais

Feto é encontrado dentro de bueiro no Jorge Teixeira

No AM, recém-nascido é encontrado morto por crianças em córrego