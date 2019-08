Em Manaus, suspeita de assalto assusta passageiros da linha 640

Manaus - Uma suspeita de assalto na noite desta quarta-feira (24) assustou passageiros que estavam no ônibus da linha 640 que vinha do Centro para o terminal de integração (T3), localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

De acordo com o motorista do ônibus Gilson Freitas, um dos passageiros alertou que tinha um rapaz com atitudes suspeitas dentro do ônibus.

"Um passageiro me avisou que tinha um rapaz com blusa e bermuda cinza que ia até cobradora e voltava na minha direção, e que estava ao mesmo tempo observando os passageiros, que podia ser assaltante. A partir daí, eu acionei a polícia", disse o motorista.

O suspeito entrou no ônibus na avenida Constantino Nery, próximo a Arena da Amazônia e deixou os passeiros com medo. "Eu vi atitudes estranhas do rapaz, ele conversava com a cobradora, olhava pra baixo e ia até o motorista. Acreditamos que ele tinha um comparsa no ônibus", conta uma das passageiras que não quis se identificar.

O suposto assaltante permaneceu no ônibus até a Cidade Nova. No Terminal 3, policiais da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) entraram no ônibus e pediram para que todos os homens saíssem do coletivo.

Cada homem foi revistado. Em seguida, foi vasculhado as bolsas das mulheres, que permaneceram dentro dos ônibus e nada foi encontrado.

De acordo com um policial, da 6ª Cicom, que não quis se identificar, durante a revista, nada foi encontrado com os suspeitos. "Não encontramos nada, fizemos todos os procedimentos cabíveis e em seguida liberamos o ônibus", disse.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Adolescente de 15 anos é sequestrada, dopada e estuprada em Manaus