Presos fogem por fossa de quartel da Polícia Militar, no Amazonas

Manaus - Cinco presos fugiram, por volta das 4h desta quinta-feira (25), por uma fossa do quartel da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) do município de Beruri. A polícia divulgou imagens dos foragidos e pede apoio da população para localizá-los.

Os fugitivos são: Edney da Silva dos Santos, 31, Gabriel Coelho do Amaral, 20, Juanderson da Silva Dias, 21, Leno Batista dos Santos, 24, e Stelio Willary Oliveira Vasconcelos, 25.

Os presos fugiram por meio de uma fossa | Foto: Divulgação / PC-AM

De acordo com o delegado José Sávio, titular da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Gabriel e Leno cumpriam pena por roubo majorado. Já Edney e Juanderson foram presos por tráfico de drogas, sendo que Juanderson ainda cumpria pena por homicídio, posse ilegal de arma de fogo e tortura. Stelio cumpria pena por homicídio qualificado.

“Recebemos informações de que esses indivíduos estão pelo entorno de Manacapuru Quem puder colaborar com informações sobre a localização deles, entrar em contato com a equipe da 80ª DIP por meio do número: (92) 99393-3207. Também disponibilizamos o número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu José Sávio.

