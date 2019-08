Homem é baleado na Balsa Laranja, Porto de Manaus

Balsinha é cenário para tentativa de assalto | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - A violência no centro de Manaus mais uma vez assustou trabalhadores nesta quinta-feira (25). Um homem identificado como Valderlan de Souza Mar, de 41 anos, foi baleado após uma tentativa de assalto na Balsa Laranja, localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, por volta das 12h50.

O homem deu entrada às 13h20 no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Frequentadores do local disseram à reportagem que não viram quem efetuou o disparo. Segundo informações de alguns ambulantes, a vítima saiu ferida da balsa e entrou em um táxi, sendo levado para um hospital da cidade. De acordo com o Major Terto da 24ª Companhia Interativa Comunitária (24ª Cicom), a taxista Jocyla Coelho, de 40 anos, foi surpreendida por Valderlan, que abordou o seu carro, com pedido de ajuda.

Enquanto ele permaneceu deitado no banco de trás, a motorista contou ter acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o (Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Por conta da demora de ambos, ela conduziu a vítima para o SPA, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado..

A região no rio Negro, tem sido palco de violência. Segundo flanelinhas que trabalham nas proximidades, na quarta-feira (24) houve tiroteio na Balsa Laranja.

Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, suspeita de assalto assusta passageiros da linha 640