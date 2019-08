Agricultor morre após tiro acidental durante caça no Amazonas

O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O agricultor Zeni Franco de Oliveira, de 45 anos, morreu após ser alvejado com um tiro, na manhã de quinta-feira (25), após sair para caçar com um amigo. Segundo a polícia, o disparo de espingarda foi acidental.



O fato aconteceu por volta das 10h, na comunidade Patoa 2, zona rural do município de Caapiranga, no interior do Amazonas. Zeni estava com um amigo quando tropeçou e a espingarda disparou. O tiro acertou a virilha direita da vítima.

O corpo de Zeni deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), por volta das 21h30. A causa da morte apontou lesão anemia hemorrágica aguda, choque hipovolêmico, ação pérfuro contundente, ferimento por arma de fogo.

Conforme o relatório do IML, o corpo foi liberado aos familiares por volta de 1h30 desta sexta-feira (26). Nenhum familiar foi encontrado para comentar o assunto.

