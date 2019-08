Ex-aluno de 12 anos é apreendido com faca dentro de escola em Manaus

Manaus - Um adolescente de 12 anos foi apreendido com uma faca, na manhã desta sexta-feira (26), dentro da Escola Estadual

Jairo da Silva Rocha, localizada na rua Pavão, no bairro São José 4, na Zona Leste de Manaus.

Ao Portal Em Tempo , a diretora da unidade de ensino, de 45 anos, disse que o adolescente é ex-aluno da escola. Segundo ela, o menor foi denunciado por comercializar drogas aos outros estudantes.

"As pessoas contam que ele vendia drogas na escola. Por conta disso, ele foi transferido para outra unidade de ensino. Chateado, ele riscou dois carros de professores e passou a vender drogas na frente da escola, conforme denúncias anônimas de moradores, alunos e de funcionários. Eu chamei atenção dele várias vezes para não ir mais na frente da escola, mas ele não quis me ouvir. Na manhã de hoje, ele foi para a escola e precisei levá-lo para a diretoria com a intenção de chamar a mãe dele, mas no caminho ele mostrou uma faca pelas minhas costas. O agente de portaria viu e me avisou. Depois disso, chamei a polícia", disse.

O adolescente foi conduzido por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital.

O delegado Osman Nasser, plantonista da Deaai, informou que o menor de idade irá responder ao infracional análogo a contravenção de porte de arma branca.

O adolescente será conduzido para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator do Poder Judiciário - Juizado da Infância e Juventude Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, onde ficará à disposição do Ministério Público.

