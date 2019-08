Vídeo: grupo da FDN, incluindo irmã de Zé Roberto da Compensa, é preso

Com o grupo, foram apreendidos submetralhadoras, pistolas, revólveres e 10 quilos de drogas e R$ 45 mil. | Foto: Divulgação

Piauí – Na manhã desta sexta-feira (26), sete pessoas foram presas, no estado do Piauí, durante a operação “Guará”, realizada na cidade de Teresina. De acordo com as informações da própria Secretária de Segurança Pública de Piauí, as prisões têm parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizando do Estado do Amazonas (DRCO). No entanto, em contato com a assessoria das políciais do Amazonas, nada foi repassado à imprensa. Ente os presos, conforme a reportagem teve acesso, está a irmã de um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN).



A operação denominada “Guará” foi deflagrada em virtude das 55 mortes ocorridas no sistema prisional no estado do Amazonas, que foram motivadas após a divulgação de um vídeo - resultando na tortura e morte de um dos maiores traficantes de drogas do país. A operação ocorre em mais três estados, Maranhão, Ceará e Santa Catarina.

No total, cinco homens e duas mulheres foram presos | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Hildson Rodrigues, titular do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Piauí, os presos são integrantes de uma facção criminosa do Amazonas. Com os integrantes do grupo, que ainda não tiveram as identidades reveladas por fontes oficiais, foram apreendidos submetralhadoras, pistolas, revólveres, dez quilos de drogas e R$ 45 mil.

Conforme a reportagem teve acesso, por meio de uma fonte na Polícia Civil do Amazonas, alguns dos presos foram identificados como Andreza Rodrigues Lobo, de 34 anos, Rômulo Raphael dos Santos Morais, 27, e Leandro dos Santos Chaves, 25. Na lista, segundo a fonte, está a irmã do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa". Ela foi identificada como Maria Cléia Fernandes Barbosa, que é apontada em investigações policiais como pivô do massacre.

Confira a foto de alguns dos presos no momento da abordagem policial | Foto: Divulgação

Com exclusividade para o Portal Em Tempo, o secretário de Segurança do Piauí, Fábio Abreu, informou que a ação criminosa, que desencadeou a operação Guará, foi a execução de um traficante do Amazonas - tido como o "terceiro nome" do tráfico no território amazonense.

“O traficante foi atraído para cá [Piauí] e esse grupo o torturou para que ele gravasse um vídeo passando as informações, que alimentam um conflito interno entres os líderes de uma facção do Amazonas [Família do Nort], que dias depois terminou na morte de 55 presos em presídios do Amazonas”, afirmou titular da SSP de Piauí.

Os criminosos são de origem piauiense e trabalhavam para uma facção do Amazonas na distribuição de drogas | Foto: Divulgação

No total, cinco homens e duas mulheres foram presos. Ainda segundo o secretário, todos os membros são naturais do Piauí e trabalhavam para a FDN. “A missão deles aqui era receber as drogas e fazer distribuição nos pontos para a comercialização”, destacou Abreu. O bando foi preso nos bairros de Monte Castelo e Lourival Parente, Zona Sul de Teresina, e Alto Alegre, na Zona Norte.

